VERDICTUL specialiștilor: lipsa somnului duce la depresie și anxietate Persoanele care nu prea dorm probabil ca sunt familiarizate cu impactul pe care il are acest lucru asupra corpului si psihicului. Pe langa starea de somnolenta si de balbaieli, persoanele care nu dorm suficient pot suferi de dureri de cap si vor avea stari anxioase, de iritabillitate sau deprimare. Un nou studiu face lumina in legatura cu asocierea dintre lipsa de somn si mers, afectand astfel capacitatea de a merge intentionat, de a evita obstacolele si de a pastra echilibrul. „Rezultatele arata ca mersul nu este un proces automat si ca acesta poate fi afectat de lipsa somnului", a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa odihnei poate afecta capacitatea de a merge drept, de a evita obstacolele si de a pastra echilibrul, arata cel mai recent studiu realizat de specialistii Universitatii din Maryland, informeaza CNN.

- ITM Alba: Amenda de 20.000 lei pentru munca „la negru” și 17 avertismente, in perioada 18-22 octombrie 2021 Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului…

- Azi, concurs pentru directorii de școli. Rezultatele se dau pe loc! Azi, la Colegiul Național ”Ion C. Bratianu” din Pitești se desfașoara proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat. Plicurile cu subiecte…

- Prima extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare este programata duminica, 3 octombrie. Extragerea va fi difuzata pe TVR1, de la ora 20.50, a anunțat Loteria Romana , intr-un comunicat. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 1-518.186, corespunzatoare participanților care…

- Persoanele cu probleme de depresie sau anxietate pot beneficia de psihoterapie gratuita, apeland la programul desfașurat de depresHUB. In cadrul campaniei „Transformam lacrimile in zambete”, inițiata de depreHUB, 200 de romani vor fi integrați in programul de psihoterapie de criza și vor primi suport…

- Riscul ca persoanele vaccinate cu schema completa sa fie spitalizate dupa ce au contractat COVID-19 se reduce cu peste 70%, comparativ cu cele nevaccinate, potrivit unui studiu publicat in jurnalul stiintific The Lancet, relateaza EFE. Rezultatele anuntate de expertii care au participat la studiul „ZOE…

- Urmarind situația a 80.000 de copii, a rezultat ca un procent alarmant traverseaza o criza de sanatate psihica la nivel global din cauza pandemiei de COVID, arata noul studiu al Universitații Calgary, din Canada, publicat in jurnalul medical JAMA Pediatrics. Studiul este o metaanaliza care sintetizeaza…