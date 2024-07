Stiri pe aceeasi tema

- Spania se afla pe ultimul loc in ceea ce privește cheltuielile pentru aparare in raport cu produsul intern brut (PIB) al celor 32 de membri ai NATO, potrivit 20minutos.es. Informația a fost publicata intr-un raport al Alianței Atlantice privind previziunile de cheltuieli pentru 2024, in care se estimeaza…

- Polonia, unul dintre cei mai fideli aliati ai Ucrainei, devastata de invazia rusa, este una dintre tarile occidentale care acuza Rusia de inmultirea atacurilor cibernetice si de incercarea de a semana discordie inaintea alegerilor pentru Parlamentul European.Varsovia a anuntat vinerea trecuta ca un…

- Polonia a anuntat vineri ca o stire falsa publicata de agentia nationala de presa poloneza PAP, conform careia cetateni polonezi vor fi mobilizati pentru a fi trimisi sa lupte in razboiul din Ucraina, este probabil rezultatul unui atac cibernetic rusesc, transmite AFP. „Masuri imediate au fost luate…

- Serviciile de securitate ale Poloniei au arestat un barbat suspectat ca a incercat sa obtina fotografii cu vehicule militare care trec frontiera in Ucraina, precum si trei barbati acuzati ca au comis incendii la ordinul unei agenții secrete din Rusia, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de…

- Polonia si Grecia au cerut joi Uniunii Europene sa se doteze cu un scut antiaerian, pentru a se proteja mai bine, in plin razboi intre Rusia si Ucraina, potrivit unui comunicat comun al celor doua state, informeaza AFP. "Europa va fi sigura atat timp cat cerul de deasupra sa va fi sigur", au subliniat…

- Premierul polonez Donald Tusk a declarat sambata ca Polonia incepe sa lucreze la consolidarea intregii sale frontiere estice. Țara se confrunta cu ceea ce el a numit un „razboi hibrid” in crestere, referindu-se la migratia ilegala din Belarus, relateaza Reuters. Intreaga granita de est a Poloniei include…

- Tomasz Szmydt, un judecator de la un Tribunal administrativ din Varsovia, a cerut luni azil in Belarus, spunand ca a actionat in semn de protest fata de politica Poloniei fata de Rusia si Belarus, noteaza Reuters, potrivit actualitate.org. Polonia, care se opune invaziei rusesti in Ucraina, sustine…

- „Exista tari care au (baterii) Patriot, iar ceea ce facem noi este sa continuam sa mobilizam aceste tari. Eu insumi am discutat cu liderii mai multor tari, chiar aici, in ultimele doua saptamani, pentru a-i incuraja sa furnizeze mai multe echipamente”, a spus Austin la o audiere in Camera Reprezentantilor.Oficialul…