Verdictul medicilor: Valul patru nu mai vine!

Rata extrem de scazuta a infectarilor in Romania dovedește ca populația și-a dezvoltat deja un raspuns imun complex, susțin medicii. Aceștia arata ca, in condițiile in care virusul va circula in urmatoarele luni ale sezonului cald, un val patru nu va exista și ca, cel mai probabil, vor fi doar manifestari endemice, cu cazuri izolate, […]