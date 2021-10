Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat de Klaus Iohannis, Dacian Cioloș, a anulat intalnirea cu Florin Cițu, dupa ce PNL a decis sa nu susțina un guvern cu premier de la USR. Dacian Cioloș a exclus formarea unei majoritați cu PSD, pentru a-și trece guvernul prin Parlament. El nu exclude insa varianta de a cere votul pentru…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, a declarat, joi seara, intr-o emisiune la TVR1 ca ar vrea sa schimbe actuala structura a cabinetului, cu mai puține ministere, dar spune ca nu iși va putea pune in aplicare planul din cauza crizei. ”Nu e deloc exclus sa pastram structura…

- Dupa ce Dacian Cioloș a fost desemnat de președinte, liberalii i-au trimis pe USR-iști sa negocieze cu PSD și AUR formarea unei majoritați. La scurt timp, liderii PSD Și AUR au anunțat ca nu se pune problema votarii acestei propuneri. Surse politice spun insa ca planul președintelui este ca varianta…

- ​​Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Dacian Cioloș(USR) care are nevoie de 234 de voturi în Parlament pentru obține învestitura guvernului sau. Dacian Cioloș a anunțat ca vrea refacerea Coaliției cu PNL și UDMR, dar deocamdata liberalii au transmis un singur semnal,…

- Daca moțiunea contra Guvernului va trece la votul de marți din Parlament, ”toate scenariile sunt pe masa”, a declarat luni premierul Florin Cîțu, adaugând ca va aștepta sa vada ce plan au apoi PSD, USR și AUR.”Daca trece, toate scenariile sunt pe masa, ma voi uita…

- Dezbaterile electorale din PNL și USR PLUS au aruncat Romania in aer. Coaliția guvernamentala s-a rupt dupa ce USR PLUS l-a acuzat pe premierul Florin Cițu, candidat la șefia PNL, ca aproba Programul Anghel Saligny (PNDL 3) pentru a cumpara cu bani public primarii PNL și astfel aceștia in Congresul…

- Primarul Sectorului 1, Clotide Armand (USR PLUS), califica drept un gest ”mizerabil și mișelesc” decizia premierului Florin Cițu de a-l revoca din funcție pe ministrul justiției, Stelian Ion. Intr-o postare pe Facebook, Armand scrie miercuri seara ca prim-ministrul ”a ales prost”, ”iar greșelile se…

- Premierul Forin Citu face sambata, de la ora 14.00, declaratii la Palatul Victoria, dupa mai multe zile in care nu a mai avut aparitii publice si in contextul scandalului provocat de informatiile referitoare la inchisoarea facuta in urma cu 20 de ani in SUA, cand a fost prins conducand masina in stare…