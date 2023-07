Verdictul în cazul Halep întârzie. „Circumstanțele excepționale” care îi complică situația Simona Halep a fost audiata, la sfirșitul lunii iunie, dupa opt luni in dosarul de dopaj la tribunalul sportiv de la Londra, insa verdictul intarzie. Daca nu primește raspunsul pana la 22 august, participarea la US Open este ratata. Deși a trecut ceva vreme de la audierea din iunie, Halep inca n-a primit niciun semn, ceea ce ridica unele semne de intrebare cu privire la corectitudinea procesului. Cum nici de aceasta data nu a fost luata o decizie concreta, sportiva ramane suspendata. Conform regulamentului de procedura al tribunalului de la Londra: „in afara de circumstanțele excepționale, instanța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

