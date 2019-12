Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de facilitare a inchirierilor spatiilor de cazare Airbnb nu are nevoie de licenta speciala in domeniul imobiliar pentru a functiona in Franta, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), informeaza BBC, potrivit Mediafax.Asociatia de turism din Franta reclamase ca firma…

- Platforma de inchiriere a locuintelor in scop turistic Airbnb a obtinut joi o victorie importanta in fata hotelierilor francezi la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), dupa ce aceasta din urma a decis ca Airbnb nu poate fi reglementata ca o agentie imobiliara care isi vinde serviciile online,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene urmeaza sa anunte joi decizia intr-o disputa intre platforma de inchiriere a locuintelor in scop turistic intre persoane fizice Airbnb si autoritatile din Paris, intr-un moment in care Airbnb este criticata in unele capitale europene, transmite DPA. Aceasta…

- Fostul candidat la alegerile prezidentiale, Alexandru Cumpanasu, anunta pe pagina sa de socializare ca vrea sa se adreseze Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) unde va semnala chestiuni referitoare la ancheta din cazul Caracal."Dragi romani, am decis impreuna cu familia mea ca numai…

- Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a stabilit, miercuri, definitiv, desființarea decizie prin care acesta a fost achitat de un complet de trei judecatori de la aceeași instanța.Acum dosarul sau și al fostului edil al Ploieștiului va reveni la un nou complet de trei judecatori…

- Google nu este obligata sa elimine link-uri sensibile la cererea utilizatorilor din întreaga lume, ci doar la versiunile sale din statele UE, arata o decizie a Curții Europene de Justiție. Practic, CJUE a stabilit în 2014 ca anumiți utilizatori pot solicita ca motoarele de cautare sa elimine…

- ​​​​​​​Bifarea unei casute in prealabil nu este o modalitate suficienta prin care utilizatorul unui site internet isi da consimtamantul pentru plasarea si consultarea de cookie-uri pe echipamentul sau, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), indica un comunicat al acestei institutii.…

- Justitia europeana a confirmat vineri clasificarea bisfenolului A drept perturbator endocrin, respingand astfel un recurs al industriei maselor plastice care contestase aceasta mentiune, transmite AFP, potrivit Agerpres. Bisfenolul A (BPA) a fost identificat in iulie 2017 drept ''substanta care poseda…