Stiri pe aceeasi tema

- Pedeapsa primita de un barbat din Cugir care a mușcat un polițist. Cum s-au chinuit trei polițiști și un jandarm sa il incatușeze Un barbat din Cugir și-a aflat recent pedeapsa finala, dupa ce in urma cu un an a facut scandal in fața unui cazino și a mușcat un polițist. Dupa o prima decizie la Judecatoria…

- Un barbat de 39 de ani a fost ranit grav in aceasta dimineata in zona Barnova. Echipajele de prim-ajutor l-au gasit prins sub tractor, cu rani severe. Desi barbatul era stabil hemodinamic si constient, a fost transportat de urgenta la spital unde se afla si in momentul de fata. „A suferit un traumatism…

- Un barbat din Alba a fost trimis in judecata pentru ca a legat un caine de o caruța, l-a tarat cațiva kilometri pe asfalt, dupa care l-a aruncat intr-un rau, informeaza Ziare.com. Doua martore au declarat anchetatorilor ca animalul ar fi fost aruncat de pe un pod in apele raului Cugir. Faptele au avut…

- In conformitate cu legislația din Oregon, toate legaturile suspectului, cum ar fi catușele și catușele de la picioare, au fost indepartate in timp ce se afla in sala de judecata pentru proces.

- Doua dosare penale in urma acuzațiilor grave la adresa Spitalului din Cugir. Un medic are calitatea de suspect intr-un caz Doua dosare penale sunt deschise de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, in urma cazurilor petrecute la Spitalul Orașenesc din Cugir. Este vorba despre cazul…

- Campionul olimpic la patinaj artistic, Roman Kostomarov, in varsta de 46 de ani, a ajuns in spital cu o pneumonie severa. Ulterior, boala a degenerat și s-a ajuns la o infecție a sangelui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- La Buzau, medicii se confrunta cu un val de pacienti cu fracturi la maini si picioare, dupa ce au cazut pe gheata. Nu doar trotuarele necurațate au pus probleme in ultimele zile, ci și carosabilul.

- O fata din Marea Britanie a caștigat in urma unei proceduri judiciare o compensație de 39 milioane de lire sterline (peste 44 milioane de euro), dupa ce medicii i-au amputat toate membrele in urma unui diagnostic eronat pus in spital.