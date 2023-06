Verdict sumbru pentru omenire: Dispare gheața marină din Arctica în 6 ani - Schimbări dramatice ale climei - Valuri de căldură și inundații uriașe Declinul gheții marine arctice, inceput in acest secol, atinge rapid cote alarmante. Oamenii de știința trag un nou semnal de alarma și spun ca gheața de vara va disparea in doar cațiva ani. Gheața din Arctica a scazut in ultimele decenii ca suprafața și volum din cauza schimbarilor climatice. Cantitatea ce se topește vara este mult mai mare decat cea care ingheața in timpul iernii. Oamenii de știința au dat deja verdictul: Este prea tarziu acum pentru a salva gheața arctica de vara. Iar verile arctice fara gheața sunt inevitabile. Aceștia spun ca asta ne așteapta pana in 2030, chiar și cu reduceri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

