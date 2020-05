Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mihalcea (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a declarat ca iși dorește ca medicul Liviu Batineanu sa revina la formația din Ștefan cel Mare. CONTEXT: Doctorul Batineanu sosise in 2002 la Dinamo, alaturi de „lotul Nețoiu” de la Universitatea Craiova, insa situația care a degenerat dupa ce Eugen…

- Ioan Marginean (59 de ani), președintele lui Gaz Metan, este pe lista lui Dinamo pentru a-l inlocui pe Florin Prunea. Oficialul medieșenilor a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre situația formației din Ștefan cel Mare. Marginean ar putea fi noul manager general al lui Dinamo din…

- Dinamo și-a lansat imnul oficial in urma cu mai bine de 6 ani, la filmarile caruia au participat jucatorii și staff-ul tehnic al „cainilor” din sezonul 2013-2014, plus cateva dintre gloriile formației din Ștefan cel Mare. ...

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre Dinamo, eterna rivala a roș-albaștrilor. Patronul vicecampioanei Romaniei in exercițiu susține ca formația din „Ștefan cel Mare” va traversa in continuare o perioada dificila: „Suporterii vor plati 180.000 de euro, dar echipa va muri dupa…

- Florentin Petre (44 de ani), actualul antrenor al celor de la Dacia Unirea Braila, a povestit cum a ales sa joace la Dinamo și cum a fost adus la echipa de Ionuț Chirila. Fostul mijlocaș dreapta a fost unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria recenta a lui Dinamo și a dezvaluit motivul pentru…

- Ionuț Nedelcearu (23 de ani), fostul fundaș central al lui Dinamo și in prezent fotbalistul celor de la Ufa (Rusia), a vorbit despre situația formației din „Ștefan cel Mare”. Anamaria Prodan, donație pentru spitalele din Romania: „Daca Dumenzeu v-a ajutat sa strangeți averi, donați catre aceste spitale”…

- Sergiu Hanca, mijlocașul polonezilor de la KS Cracovia, a implinit azi 28 de ani. Izolat din cauza pandemiei, fostul capitan al lui Dinamo a intervenit la TV și a vorbit despre degringolada interminabila din „Ștefan cel Mare” „Cateodata, chiar sunt trist pentru ce se intampla acolo. Chiar ii spuneam…

- Adrian Mihalcea, ultima oara antrenor secund la echipa nationala a Romaniei, a castigat cinci trofee in aproape sapte sezoane in tricoul alb-rosu. Campion al Romaniei (2000, 2002) si castigator al Cupei Romaniei (2000, 2001, 2005), Adrian Mihalcea a inscris 68 de goluri in 181 de meciuri pentru Dinamo…