- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a anunțat, marți, verdictul in cazul asasinarii lui Alexander Litvinenko, spionul ucis in 2006 prin otravire cu poloniu 210, un izotop radioactiv rar, relateaza Reuters și BBC, citate de digi24.ro. „Rusia este responsabila de asasinarea lui Livinenko in Regatul…

- Uniunea Europeana nu va avea nicio alta optiune decât accelerarea procedurilor juridice împotriva Londrei daca aceasta nu îsi respecta obligatiile cu privire la Irlanda de Nord incluse în acordul Brexit, a subliniat marti vicepresedintele Comisiei Europene pentru relatii interinstitutionale,…

- Potrivit datelor oficiale, 6,02 milioane de cereri au fost primite pana la 30 iunie, termenul limita, dintre care 5,45 milioane au fost solutionate, noteaza agenția Reuters, preluata de Agerpres . Dintre dosarele solutionate, 4% au fost refuzate, retrase sau nevalide. Celelate au fost acceptate cu acordarea…

- Fanii englezi care vor sosi din Marea Britanie la Roma pentru meciul cu Ucraina, de sambata, din sferturile de finala ale EURO 2020, nu vor avea acces pe Stadio Olimpico din cauza unei noi cresteri a cazurilor de coronavirus in Regatul Unit, a informat joi ambasada Italiei la Londra, scrie Reuters.…

- Comisia Europeana si Regatul Unit au convenit miercuri o extindere pana in octombrie a perioadei de gratie ce amana implementarea completa a controalelor si a formalitatilor vamale in cazul transporturilor de carne refrigerata dinspre Marea Britanie catre Irlanda de Nord, prevazute in protocolul nord-irlandez…