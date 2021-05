Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor care ajung la Urgente la Spitalul pentru copii „Grigore Alexandrescu” din Capitala este mai mare decat inaintea pandemiei, atrage atentia purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, medicul Raluca Alexandru.

- O femeie și-a injunghiat fiica in varsta de 11 ani, dupa care a incercat sa-și puna capat zilelor. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, in Popești-Leordeni. Tatal a fost cel care a gasit-o pe fata plina de sange și a dus-o de urgența la Spitalul “Bagdasar Arseni”, din Capitala. Fetita are multe…

- Deși comuna Ciorogarla e carantina in aceste momente, in ultimele zile o duba alba a fost vazuta pe strada, acolo unde șoferul acesteia ar fi incercat sa racoleze copii de pe strada. Unul dintre minori a anunțat-o pe mama sa, dar duba a disparut imediat.

- O conducta subterana de alimentare cu gaz natural a fost deteriorata și avea loc o scurgere de gaze ce putea provoca o deflagrație. Pompierii au evacuat de urgența 37 de persoane, inclusiv 7 minori dintr-un bloc de locuit cu 5 nivele din strada Melestiu a capitalei.

- Revendicarea in baza Legii 10 2001 viza o suprafata de 700 de metri patrati, situata in vecinatatea Hotelului Palace, pe aceeasi strada. Dupa expertiza dispusa in cauza, s a ajuns la concluzia ca suprafata imobilului in discutie este de 421 mp. Dosarul cu indicativul 7007 118 2017 vizeaza solicitarea…

- Un vitezoman a fost prins de oamenii legii, in timp ce conducea cu 151 de kilometri pe ora prin Chișinau. Totul s-a intamplat, duminica, pe strada Mihai Viteazul din Capitala.Șoferul, care se afla la volanul unui Audi a fost reținut de polițiști.

- Femeia care a provocat accidentul din București in urma caruia doua fete și-au pierdut viața a fost lasata in libertate. Șoferița va fi cercetata sub control judiciar. In urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Șoferul mașinii care a provocat tragedia este o femeie…

- Apar noi detalii despre accidentul din București de week-end-ul trecut in care doua fete au murit. Se pare ca șoferița care s-a aflat la volanul mașinii consumase alcool. Conform surselor hotnews.ro, la trei ore de la accident alcoolemia femeii era de 0,67 g/l in sange. Alcoolemia a reieșit din analizele…