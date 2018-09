Stiri pe aceeasi tema

- India si China au decis joi sa isi consolideze relatiile militare si sa intensifice discutiile pentru a asigura pacea la granita comuna, au transmis oficialii indieni dupa o intalnire intre ministrii pentru Aparare ai celor doua tari, relateaza Reuters.

- Ministerul Justitiei grec a refuzat extradarea catre Turcia a jurnalistului Turgut Kaya, condamnat de autoritațile de la Ankara pentru participare la o organizatie „terorista”, informeaza Agerpres . Turgut Kaya a fost arestat pentru prima data in Grecia in aprilie 2015. El a fost pus in libertate, dar…

- Relatiile comerciale cu Iranul nu vor depinde de "capriciile" Statelor Unite, a afirmat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia Interfax, informeaza Mediafax.Serghei Lavrov a declarat ca statele semnatare ale Acordului cu Iranul au stabilit modalitati pentru cooperarea…

- Casa Memoriala „Vasile Alecsandri” ramane monument istoric, deși proprietarul a incercat sa scoata ruinele de pe lista celor protejate de stat. Echipa de litigii a Casei de Avocatura Mușat & Asociații susține intr-un comunicat de presa ca a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.