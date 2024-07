Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani din Fetesti a murit in timp ce incerca sa faca o bomba artizanala, dupa ce materialele folosite i-au explodat in casa. Anchetatorii au gasit mai multe articole pirotehnice si elemente de munitie. Barbatul a murit in propria casa din cauza unei bombe artizanale care a explodat…

- Un cunoscut alpinist roman a murit pe muntele Everest, la peste 7.000 de metri altitudine. Ghidul sau este cel care l-a gasit fara suflare in cort. Gabriel Viorel Tabara, in varsta de 48 de ani, a murit luni dimineața in Tabara III de pe Everest, situata la 7470 de metri altitudine. Decesul sau a fost…

- Un medic chirurg de la Institutul Oncologic din Capitala este audiat, miercuri, la sediul Politiei judetene Dambovita, intr-un dosar de ucidere din culpa. Medicul este acuzat ca a uitat o compresa intr-o pacienta pe care a operat-o, femeia decedand in urma unei septicemii. ”Din investigatiile efectuate…

- O tanara a fost ceruta in casatorie dupa o urmarire spectaculoasa a Poliției din Baia Mare: „Prima oara, m-am gandit sa fac ceva diferit sa o impresionez”. Un tanar a organizat impreuna cu mai mulți polițiști o cerere in casatorie, bazata pe o urmarire spectaculoasa, asemenea celor din filme. La Baia…

- Un barbat a murit marti in parcul IOR din Sectorul 3 al Capitalei. Martorii au declarat ca barbatul a baut dintr-o sticla pe care o avea la el, apoi i s-a facut rau. Sectia 12 Politie a fost sesizata, prin 112, ca, intr-un parc din Sectorul 3, un barbat se simte rau, dupa ce a baut dintr-o sticla pe…

- Un medic de 59 de ani de la Institutul pentru Boli Cardiovasculare CC Iliescu de pe șoseaua Fundeni din București a fost gasit mort, vineri, 12 aprilie, in unitatea sanitara, relateaza agenția News.ro.Barbatul, care se afla la serviciu, a fost gasit inconstient de colegi. In pofida eforturilor, medicul…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a deschis un dosar penal joi, 11 aprilie, dupa ce a fost sesizat ca la spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti au murit 20 de pacienti internati la ATI in decurs de trei zile, dupa ce medicii au scazut doza unui tratament. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila,…

- Un barbat de 50 de ani din Rosiorii de Vede, care a refuzat sa opreasca masina la semnalele politistilor, fugind de acestia, a murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a intrat cu vehiculul intr-un stalp. ”In ziua de 10 aprilie a.c., in jurul orei 02:20, o patrula de politie din cadrul Politiei…