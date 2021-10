Motiunea USR – AUR a fost legal initiata, au decis magistrații Curții Constituționale. Decizia lor vine insa prea tarziu pentru a mai produce efecte imediate, in contextul in care a fost deja votata moțiunea inițiata de social – democrați. Curtea Constitutionala (CCR) a motivat luni decizia prin care a stabilit ca exista un conflict juridic intre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura depuse de USR si AUR, precizand ca blocarea de catre Parlament a dezbaterii si votarii motiunii reprezinta o incalcare a legii fundamentale. Decizia CCR pe scurt: Despre semnaturi: pot fi depuse si in copie,…