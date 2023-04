Stiri pe aceeasi tema

- Deși premierul, ministrul Finanțelor și președintele Klaus Iohannis au tot indicat catre ANAF probleme bugetare, lucrurile nu stau chiar așa, lucru aratat atat de documentele oficiale, cat și cele neoficiale prezentate de HotNews.ro. Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a explicat unde a fost problema bugetului…

- Economiștii consultați de Libertatea spun ca reducerile de cheltuieli anunțate de catre Adrian Caciu, ministrul finanțelor, nu vor avea efect, iar in final se va ajunge din nou la problema creșterii taxelor, la fel ca anul trecut. Romania a consemnat in primele doua luni ale acestui an un deficit bugetar…

- „Venitul la bugetul de stat, de exemplu, daca vorbim despre venituri la bugetul de stat, noi preconizam in jurul la 69,8, adica undeva 70 de miliarde de lei, cheltuielile undeva vreo 84 de miliarde, inseamna ca undeva vreo 14 miliarde la noi va fi deficitul la bugetul de stat“, anunța ministra Finanțelor…

- Guvernul a decis inghețarea tuturor salariilor bugetarilor pana la momentul in care va fi adoptata noua lege a salarizarii unitare.„Am avut o analiza asupra primului trimestru si decizia este ca este nevoie de o serie de ajustari inclusiv pe cheltuielile bugetare, mai ales cele neesentiale. Am cerut…

- Burduja a fost intrebat, miercuri, la Prima News, daca din luna mai, dupa rotativa guvernamentala, va fi ministrul Finantelor. “Nu s-a pus aceasta problema”, a raspuns Burduja. Cand moderatorul a completat ca aceasta problema a fost pusa in presa, ministrul Digitalizarii a afirmat: “Sunt speculatii.…

- Ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, i-a indemnat luni pe retaileri sa faca mai mult pentru a-i ajuta pe consumatori sa faca fata preturilor mari la alimente, in conditiile in care Guvernul de la Paris se bazeaza pe retaileri sa fie de acord sa vanda un cos de

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca Guvernul va aproba continuarea Programului "Noua Casa". La randul sau, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a mentionat ca plafonul pentru acest program este, pentru inceput, de 1,5 miliarde de lei si poate fi suplimentat. Premierul a completat ca programul…