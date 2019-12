Un tribunal francez l-a condamnat, vineri, pe fostul director general al grupului francez de telefonie Orange, Didier Lombard, la o pedeapsa de un an de inchisoare, dupa ce l-a gasit vinovat de "hartuire morala" intr-un dosar care are legatura cu valul de sinucideri de la France Telecom, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Intre 2008 si 2009, 35 de angajati ai France Telecom (Orange) s-au sinucis, unii dintre ei evocand un "management al terorii" destinat sa ii faca sa paraseasca compania.



Din pedepsa de un an de inchisoare, la care a fost condamnat Didier Lombard, a fost suspendata…