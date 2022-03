Verdict al Curții Internaţionale de Justiţie privind invazia rusă din Ucraina Curtea Internationala de Justitie (CIJ) va pronunta, miercuri, verdictul in procedura lansata de oficialii de la Kiev, care cer celei mai inalte instante a ONU sa ordone Moscovei sa opreasca imediat invadarea Ucrainei. CIJ se va pronunta intr-o sedinta de la ora 16.00 (15.00 GMT) la Haga, in urma unei cereri urgente din partea Ucrainei, […] The post Verdict al Curții Internationale de Justitie privind invazia rusa din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

