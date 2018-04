Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterii Servicului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat ieri, 30 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Gorj, Mehedinti,Teleorman, Ilfov, Ialomita si municipiul Bucuresti. Este vorba de o ancheta in domeniul materialelor reciclabile. Percheziții in Teleorman. Ieri dimineața,…

- Dezvoltatorul imobiliar Alesonor demareaza un proiect de anvergura in zona de nord a orasului Bucuresti – prima suburbie verde din Romania, cu o deschidere de aproximativ 1 km la padurea Baneasa, o investitie estimata la aproximativ 100 de milioane de euro.

- Casa de avocatura RTPR Allen & Overy a oferit consultanta juridica institutiilor financiare ING Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in acordarea finantarii de 96 milioane euro catre CTPark Bucharest si CTPark Gamma, membre ale grupului ceh CTP, unul dintre cei mai…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat la inceputul sedintei de Guvern investitii in doua stadioane din Bucuresti, astfel ca valoarea totala a investitiilor in Stadionul Steaua va fi de 301,77 milioane de lei, iar in Stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei. 'Astazi vom aproba indicatorii tehnico-economici…

- Compania belgiana Interparking a cumparat o parcare in Timisoara, pentru aproximativ 4 milioane de euro, in contextul cresterii afacerii operatorului in Romania. In Romania Interparking detine in prezent 4 parcari, dintre care 2 se afla in Bucuresti, in zona Piata Universitatii si…