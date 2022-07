Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1.I-31.V.2022, resursele de energie primara au scazut cu 2,5%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,4% fața de perioada 1.I-31.V.2021. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.V.2022, au totalizat 13627,3 mii tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351,3 mii…

- Productia interna de energie primara a scazut cu 4,7%, la 7,436 milioane tone echivalent petrol, in primele cinci luni, iar importul a crescut usor, la 6,191 milioane tep, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.V.2022, au totalizat 13.627.300 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 7.436.300 tep, in scadere cu 363.000 tep fata de perioada 1.I-31.V.2021, iar importul…

- Iluminatul public a fost trecut pe tehnologia LED in toate satele și localitațile componente ale municipiului Aiud, iar primele date arata faptul ca, deși au fost montate 340 de lampi suplimentar fața de ce era inainte, consumul de electricitate a scazut cu aproximativ 40% in luna mai 2022 fața de luna…

- Riscul ca, sub presiunea inflatiei si a neincrederii, consumul, pilonul pe care se bazeaza economia Romaniei, sa inceapa sa se clatine este cat se poate de real, avertizeaza Christina Verchere, CEO OMV Petrom, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.IV.2022, au totalizat 10.670.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 537.800 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.006.500 tep, in scadere cu 257.700 tep fata de perioada 1.I-30.IV.2021, iar…

- Consumul de energie electrica al populatiei a fost mai mic cu 4,4% in perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In acelasi timp, consumul industriei a scazut cu 1,1%, iluminatul public a…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.III.2022 au totalizat 8.136.100 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 225.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 4.496.000 tep, in scadere cu 165.700 tep fata de perioada 1.I-31.III.2021, iar…