OMV Petrom are nevoie de o perioada de 12 luni pentru a lua decizia de investitii in proiectul de gaze din Marea Neagra, din momentul in care va fi modificata Legea offshore, urmand ca primele gaze sa fie extrase peste patru ani, a declarat, joi, Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. Ea a fost intrebata care sunt pasii urmatori pentru dezvoltarea zacamintelor din Marea Neagra, in cazul in care va trece Legea offshore. "In cazul unor proiecte de asemenea amploare sunt cerinte obligatorii care trebuie sa existe: in primul rand, structura legislativa, stabilitatea…