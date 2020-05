Stiri pe aceeasi tema

- Creatoarea de moda Vera Wang, care va implini 71 de ani pe 27 iunie, face senzație pe Instagram cu pozele ei. Vera Wang s-a nascut in 1949 la New York. A fost maritata cu omul de afaceri Arthur P. Becker in perioada 1989–2012, cu care are doi copii. Vera posteaza frecvent pe Instagram imagini cu ea…

- Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, se afla acasa, la Constanța, in izolare la domiciliu. Sportiva a anunțat joi ce ii lipsește cel mai mult in aceasta perioada.Intre doua antrenamente in sufragerie, Simona Halep are timp de televizor, de scris, dar și de amintiri.Sportiva clasata pe locul 2 in topul a…

- Madonna a dezvaluit ca a fost testata pozitiv pentru anticorpi de coronavirusului. Celebra cantareața a facut anunțul printr-o postare video pe Instagram.Ea nu a dezvaluit daca a avut și simptome ale bolii.

- Mama lui Neymar, Nadine Goncalves, a dezvaluit ca are un iubit de 22 de ani. Este vorba de fotbalistul și modelul Tiago Ramos. Iar reacția lui Neymar la aflarea veștii a fost una surprinzatoare. In timp ce Neymar a revenit in Brazilia din cauza pandemiei de coronavirus, pe prima pagina a ziarelor din…

- Cantareata britanica Aimee Anne Duffy a dezvaluit detalii despre agresiunea a carei victima a fost in urma cu zece ani.In luna februarie, Aimee Anne Duffy povestea intr-un mesaj publicat pe Instagram ca s-a retras din lumina reflectoarelor din cauza unei traume. Ea a spus ca a fost rapita,…

- Cantareata britanica Aimee Anne Duffy a povestit intr-un mesaj publicat pe Instagram ca s-a retras din lumina reflectoarelor ca rezultat al unei traume. Ea a spus ca a fost rapita, violata si drogata.

- La doar doua zile dupa ce a postat pe Twitter cateva acorduri la pian, fara voce, din noua piesa tematica pentru urmatorul film al seriei "James Bond", tanara cantautoare americana Billie Eilish, revelatia ultimei editii a premiilor Grammy, a dezvaluit, vineri, intreaga melodie, ce a fost deja ascultata…