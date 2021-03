Stiri pe aceeasi tema

- Romania ramane profund atasata respectarii statului de drept ca valoare fundamentala a proiectului european si actioneaza in deplina conformitate cu principiile statului de drept, a declarat, miercuri, presedintele Senatului, Anca Dragu. Dragu a transmis, la videoconferinta cu vicepresedintele Comisiei…

- Criza pandemiei a generat deteriorarea starii democratiei si a statului de drept in multe tari din cadrul Uniunii Europene, inclusiv in Romania, releva un raport elaborat de organizatia nonguvernamentala Uniunea Libertatilor Civile pentru Europa (Civil Liberties Union for Europe), informeaza Mediafax.…

- Comisia Europeana a semnalat joi ca se asteapta ca grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech sa revina incepand de saptamana viitoare la ritmul de productie planificat pentru vaccinul anti-COVID, dupa ce a diminuat recent numarul de doze de vaccin livrate statelor Uniunii Europene fata de planul convenit,…

- ​Guvernul va discuta în ședința de vineri un proiect de Hotarâre privind aprobarea acordului între România și Statele Unite privind cooperarea în domeniul dezvoltarii proiectelor nuclearo-electrice de la CNE Cernavoda si în sectorul energiei nucleare civile din România,…

- Vera Jourova, vicepresedinte al Comisiei Europene pentru Valori si Transparenta, a criticat, miercuri, blocarea conturilor presedintelui in functie al SUA, Donald Trump, pe retele de socializare online, cerand reglementari mai stricte in domeniul tehnologiei informationale.

- Divergentele din cadrul Uniunii Europene (UE) exista si trebuie sa fie acceptate si rezolvate prin dialog, a declarat prim-ministrul portughez Antonio Costa intr-un interviu publicat luni de agentia portugheza de stiri Lusa, subliniind ca "Brexit-ul a fost o ruptura destul de mare". In interviul…

- Polii informali de putere ai Uniunii Europene sunt Germania si Franta, respectiv liderii celor doua tari. In vreme ce Angela Merkel se pregateste sa iasa din scena politica, Emmanuel Macron vrea sa reinventeze lumea si pune in dezbaterea publica europeana teme care sa faca Europa mai puternica in lume.

- tatele membre ale Uniunii Europene care incalca statul de drept risca sa piarda accesul la fondurile alocate de la Bruxelles, conform regulamentului aprobat, ieri, de Parlamentul European. Documentul este menit sa protejeze fondurile UE impotriva utilizarii abuzive de catre guvernele din tarile membre…