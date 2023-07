Stiri pe aceeasi tema

- "In ultimul raport MCV privind Bulgaria, din 2019, si Romania, din 2022, Comisia a concluzionat deja ca Bulgaria si Romania au facut suficiente progrese in indeplinirea angajamentelor la momentul aderarii la UE si ca toate conditionalitatile din MCV au fost indeplinite satisfacator. Pentru a inchide…

- Comisia Europeana a publicat miercuri cea de a patra editie a raportului anual privind statul de drept, in care analizeaza situatia din fiecare stat membru, inclusiv din Romania. In cazul Romaniei, raportul conține critici pe toata linia și constata ca inca mai exista unele probleme in sistemul judiciar,…

- Comisia Europeana informeaza Consiliul si Parlamentul European in legatura cu intentia de a inchide Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania si Bulgaria, a anuntat miercuri comisarul european pentru valori si transparenta, Vera Jourova, exprimandu-și convingerea ca acest lucru se va…

- Aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen bate pasul pe loc și chiar daca poziția Austriei fața de Romania nu mai este atat de contondenta, o alta problema s-a ivit și blocheaza aderarea.La Guvern a ajuns informația conform careia problema cea mare este in Bulgaria. Țara vecina are inca…

- Comisia pentru petitii a Parlamentului European cere Consiliului European sa aprobe admiterea Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen de libera circulatie pana la sfarsitul acestui an, subliniind ca cele doua state continua sa indeplineasca criteriile de aderare si ca respingerea lor a creat un sentiment…

- Fondul pentru modernizare al Uniunii Europene a alocat, joi, 2,4 miliarde de euro pentru 31 de proiecte in sapte tari beneficiare, printre care se numara si Romania, pentru a contribui la modernizarea sistemelor lor energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in domeniul energiei, al…

- Agricultorii romani vor participa astazi, la Bruxelles, la manifestul fermierilor si cooperativelor organizat de Grupul de la Visegrad extins, nemultumiti de problemele si dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agroalimentar in contextul conflictului din Ucraina .Manifestatia se va desfasura…

