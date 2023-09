Stiri pe aceeasi tema

- Nvidia a declarat intr-o declaratie depusa la autoritatile de reglementare, saptamana aceasta, ca restrictiile, care ii afecteaza cipurile A100 si H100 concepute pentru a accelera sarcinile de invatare automata, nu vor avea ”un impact material imediat” asupra rezultatelor sale. Rivalul AMD a primit,…

- Comentariile, facute reporterilor la bordul unui tren de mare viteza in timp ce delegatia ei de oficiali americani se indrepta de la Beijing la Shanghai, au oferit o imagine sumbra a modului in care firmele americane privesc China si au fost cele mai directe exprimate de Raimondo in calatoria ei. ”Aud…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o noua ediție a tradiționalei misiuni economice multisectoriale in Statele Unite ale Americii. Aceasta va avea loc in perioada 23 noiembrie – 04 decembrie 2023, la Washington, New York și Miami. La Washington, firmele timișene vor avea ocazia…

- Ministrul apararii al Chinei, Li Shangfu, l-a primit marti, la Beijing, pe fostul secretar de stat american Henry Kissinger, acum in varsta de 100 de ani, transmite dpa.Potrivit Ministerului chinez al Apararii, Li si-a exprimat speranta ca Statele Unite pot lucra impreuna cu China pentru a promova…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, si premierul Chinei, Li Qiang, au exprimat sperante, vineri, in sensul imbunatatirii comunicarii si depasirii disensiunilor in cooperarea economica si comerciala, informeaza agentia The Associated Press, citata de Mediafax.In cursul reuniunii de la…

- Statele Unite și China au nevoie de o cale de comunicare directa, inclusiv din punct de vedere economic, le-a spus oficialilor de la Beijing șefa Trezoreriei americane. Janet Yellen s-a intalnit inclusiv cu premierul chinez, caruia i-a spus ca decuplarea primelor doua economii ale lumii va produce un…

- Exporturile Bulgariei au depasit anul trecut 50 de miliarde de dolari. Exporturile Bulgariei au continuat sa creasca si au ajuns anul trecut la 50,25 miliarde de dolari, un avans de 21% fata de 2021, cand s-au situat la 41,9 miliarde de dolari, a informat Camera de Comert, transmite Novinite, conform…

- China a ripostat miercuri dupa ce presedintele american Joe Biden s-a referit la presedintele Xi Jinping ca la un "dictator", spunand ca remarcile au fost absurde si constituie o "sfidare politica deschisa", intr-o noua degradare, neasteptata, a relatiilor bilaterale, care intervine la cateva ore dupa…