Luna mai este o perioada incarcata de aspecte astrologice cu impact puternic. Dupa ce pe data de 15 mai s-a format Luna Noua in Taur și Uranus, planeta marilor schimbari, a intrat in același semn unde staționeaza timp de 8 ani, aspect urmat la doar o zi distanța de tranzitul prin Varsator al planetei Marte, planeta acțiunii, iata ca astazi Venus intra in semnul Racului, unde va sta pana pe data de 14 iunie. Venus este considerata planeta iubirii, a armoniei, a relațiilor, dar și Micul Benefic, iar impactul sau asupra zodiilor este, la modul general, unul benefic. Venus in tranzit prin Rac aduce…