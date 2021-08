Venus în Fecioară Pana pe 16 august, planeta Venus tranziteaza zodia Fecioara, astfel ca modul in care relaționam, fie ca este vorba de partener, bani sau cariera, va fi mai analitic, rațional, rezervat, timid. Venus este asociata cu dragostea, frumusețea, dulce, lux, senzualitatea, tandrețea, dar poposirea ei in zodia Fecioara nu ii este favorabila, deoarece astrologic este in […] The post Venus in Fecioara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

