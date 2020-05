Premierul Ludovic Orban a asistat miercuri, la Academia Tehnica Militara ''Ferdinand I'', la prezentarea unui ventilator mecanic proiectat pentru a veni in sprijinul spitalelor si autoritatilor din Romania in lupta impotriva pandemiei COVID-19, informeaza Ministerul Apararii Nationale, prin intermediul unui comunicat. Alaturi de prim-ministru s-au aflat ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, ministrul sanatatii, Nelu Tataru, si ministrul economiei, Virgil-Daniel Popescu. "Ventilatorul mecanic este un produs romanesc si a fost realizat in urma colaborarii stiintifice…