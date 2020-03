Stiri pe aceeasi tema

- In urma primelor contributii la Fondul de Necesitate lansat saptamana trecuta Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria anunta achizitionarea unui aparat de ventilatie mecanica in valoare de 37.000 euro, ce urmeaza a fi configurat si instalat in urmatoarele zile la sectia de ATI a Institutului National…

- Enel România, prin companiile sale de furnizare și distribuție a energiei electrice, doneaza 100.000 de euro pentru a sprijini activitatea Institutului Național de Boli Infecțioase - prof. Dr. Matei Balș în lupta împotriva COVID-19. Donația se va face asociației „Societatea…

- "Vesti pozitive.Am zis ca fac si am facut! Aparatul de testare, care o sa faca 450 teste pe zi, momentan se fac DOAR 50 de teste pe toata zona Moldovei, a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase. Fara ajutorul vostru, al tuturor, acest lucru nu ar fi fost posibil! Asa ca primul lucru pe care-l fac, este…

- Gest admirabil, populara solista Andra este prima vedeta ce se implica in lupta impotriva coronavirusului. Artista va face o donație de 20.000 euro, suma ce va ajunge la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. ”Matei Balș” din București. Spital pus la grea incercare zilele acestea.Suma, una impresionant…

- Fanii celor de la Steaua, echipa aflata in Liga 4, au afișat un mesaj in fața Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Fanii echipelor de fotbal din Romania sunt alaturi de medici in lupta cu pandemia de coronavirus. Fanii celor de la FC U Craiova au aprins ieri torțe in fața Spitalului…

- La inițiativa viceprimarului Dan Cristian Popescu, echipe mixte ale primariei, alaturi de operatorul unic de salubrizare și cu sprijinul Poliției Locale Sector 2, vor demara acțiuni de spalare și igienizare a trotuarelor din apropierea tuturor spitalelor.Startul a fost dat vineri, la ora…

- La nivelul Institutului Național de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatații a fost operaționalizata linia TELVERDE destinata cetațenilor care doresc informații legate de prevenirea infectarii cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Cetațenii care doresc informații despre situațiile legate…

- La nivelul Institutului Național de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatații a fost operaționalizata linia TELVERDE destinata cetațenilor care doresc informații legate de prevenirea infectarii cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Cetațenii care doresc informații despre situațiile legate…