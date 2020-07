Stiri pe aceeasi tema

- Ozonul este unul dintre aliatii medicilor in lupta cu COVID-19, iar noul tratamentul complementar este folosit de astazi si in Galati, pentru a ajuta pacientii in stare foarte grava. Ozonoterapia ajuta organismul infectat sa oxigeneze mai usor organele, in conditiile in care functia plamanilor este…

- Prahova nu a mai raportat decat 27 de noi cazuri confirmate cu Covid 19, in ultimele 24 de ore. In același timp, insa, doi pacienți testați pozitiv anterior s-au stins din viața, in cursul zilei de duminica, iar secțiile ATI-Covid din județ sunt din nou pline. Pana la aceasta data, de la inceputul epidemiei,…

- O noua creștere ingrijoratoare a numarului cazurilor de coronavirus a fost raportata, duminica, in Romania. Bilanțul total a ajuns la 37.458, dupa ce au fost anunțate alte 767 de imbolnaviri.

- Ventilatoarele mecanice donate de Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati au fost puse miercuri, 8 iulie, in functiune. Unul va functiona la Spitalul de Pediatrie „Sf. Ioan” din Galati, fiind destinat copiilor mai mari de 10 ani, iar cel de-al doilea va functiona la Spitalul Judetean de Urgenta „Sf.…

- V.Stoica 123 de cazuri confirmate de coronavirus in Prahova, de la inceputul pandemiei de Covid-19 și pana ieri, in creștere lenta in ultima saptamana, insa, cu toate acestea, doar 0,16 dintr-o mie de prahoveni au fost confirmați cu acest nou virus. Prahova ramane astfel printre județele in care noul…

- Un nou cadru medical a pierdut lupta cu COVID-19, murind la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, dupa ce a stat aproape zece zile la terapie intensiva. Barbatul de 60 de ani lucra pe ambulanța, in Suceava, și nu era cunoscut cu alte comorbiditați. Barbatul a fost transferat de la Suceava in stare…

- Apelul vine dupa ce un aparat performant de plasmafereza a ajuns de cateva ore in dotarea Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Galati, in urma unei donatii facute de o firma privata din domeniul medical.