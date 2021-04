Ventilatie cu recuperare caldura - solutii pentru casa ta Aerul pe care il respiram are un impact foarte mare asupra sanatatii fizice. In fiecare spatiu in care petrecem mai multe ore pe zi, este important ca aerul sa fie unul curat si ventilat pentru a nu dauna sanatatii. Casa este locul in care petrecem cel mai mult timp si in special este locul in care dormim. Pentru ca somnul sa fie unul linistit si odihnitor, calitatea aerului respirat conteaza foarte mult.



O solutie eficienta disponibila la Altecovent este ventilatia cu recuperare de caldura. Acest sistem de ventilatie aduce constant aer curat in camera, temperatura ramanand aceeasi.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 29.03.2021 – 05.04.2021Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in cea mai mare parte a țarii.Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile sudice și vestice, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal pentru acest interval.Saptamana 05.04.2021…

- Ministerul Mediului a lansat campania ldquo;Vinerea Verde", prilej prin care invita oamenii sa renunte la autoturismul propriu in ziua de vineri a fiecarei saptamani si sa foloseasca mijloace de transport mai putin poluante. Campania in vedere "mobilizarea pentru un mediu curat, peste tot intara"."Prin…

- Din cauza unor avarii aparute pe retelele de transport amplasate pe strada Puskin si bulevardul I.C. Bratianu , nu se pot asigura deocamdata serviciile de termoficare in zonele Capitol si Spitalul Clinic de Boli Infectioase.Echipele de interventie ale R.A.D.E.T Constanta au inceput lucrarile de eliminare…

- Este bine sa vezi ai in vedere mai multe aspecte daca doresti sa iti achizitionezi un aparat de aer conditionat si sa stii atat avantajele cat si dezavantajele utilizarii unui astfel de aparat pentru climatizare. Un aparat de aer conditionat contribuie foarte mult la crearea unui ambient placut in locuinta…

- Aparatele de aer condiționat Daikin asigura atat racirea cat și incalzirea locuinței la nivel optim. Acest lucru este posibil datorita celor mai noi tehnologii cu ajutorul carora aparatele de aer condiționat transforma atmosfera din casa intr-una placuta și confortabila pentru intreaga familie. Daikin…

- O firma din Capitala va livra un sistem de monitorizare pentru Administratia Porturilor Maritime Contractul are o valoare de peste un milion de lei Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru achizitia unui sistem de…

- Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis ca maștile de protecție sunt obligatorii in spațiile deschise din județul Constanța. „Admite recursul declarat de paratul Departamentul pentru Situatii de Urgenta impotriva sentintei Curtii de Apel Bucuresti. Caseaza in parte sentinta…

- Serviciul meteorologic britanic, Met Office, estimeaza ca temperatura medie globala a aerului in anul 2021 va fi cu 0,91-1,15 grade Celsius (cu o estimare centrala de 1,03 ° C) mai mare, peste media perioadei preindustriale (1850-1900). Astfel, anul care urmeaza va fi al șaptelea consecutiv cu temperaturi…