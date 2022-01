Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2021, in termeni nominali, 5.704 lei pe gospodarie si 2.256 lei pe persoana, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul III 2021 in medie de 4.939 lei lunar pe…

- Valoarea medie a pensiei lunare a inregistrat o crestere de 0,7% in trimestrul trei al acestui an, fata de trimestrul doi, pana la 1.673 de lei, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). La nivel national, numarul mediu de pensionari a fost de 5,073 milioane de persoane,…

- Investitiile nete in economia nationala au crescut cu 6,1% in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, vineri, AGERPRES. In valori absolute, investitiile in primele noua luni s-au ridicat la…

- Plata cheltuielilor lunare este o povara pentru un sfert din gospodariile din Romania, arata un studiu recent. O treime dintre gospodariile din Romania au dificultați in a plati la timp datoriile și cheltuielile, arata un studiu recent. Este vorba despre un infografic Monitorul Social, un proiect al…

- Un sfert dintre gospodariile din Romania au intampinat, in 2020, dificultati in ceea ce priveste plata la timp a unor cheltuieli, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania. “Accederea in UE a dus, in primii ani, la marirea considerabila a ponderii gospodariilor…

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,3% in trimestrul III fata de trimestrul anterior, in timp ce comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut avansul PIB a fost de 7,2% pe serie bruta si 8% pe serie ajustata, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).