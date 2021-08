Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 980 milioane lei, in crestere cu 13% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. Valoarea veniturilor din vanzari consolidate, in valoare de 10,126 miliarde…

- ”Pe fondul temperaturilor ridicate inregistrate in ultima perioada, valorile consumului national de energie, in sezonul verii, au atins cote maxime istorice, depasindu-le pe cele inregistrate la sfarsitul lunii iunie. In zilele de miercuri, 14 iulie 2021, si joi, 15 iulie 2021, s-au inregistrat noi…

- Producția industriala a crescut in primele patru luni iar investițiile straine au trecut de la minus la 2 miliarde in perioada ianuarie-aprilie 2021. In schimb, deficitul de cont curent s-a dublat și datoria externa a crescut cu un miliard de euro. Avem astfel de a face cu doua vești bune pentru economie…

- Startup-ul iPath, cu origini romanești, in prezent listat la bursa din New York, furnizor de software de automatizare a activitaților, a anunțat venituri cu 65% mai mari in primul trimestru al anului, la 186,2 milioane dolari, și venituri anuale recurente (ARR) de 653 mil. dolari, creștere 64%, arata…

- Compania romaneasca de securitate cibernetica Safetech Innovations, listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a raportat un profit net de 284.000 de lei, in primul trimestru al anului, in crestere cu 162% fata de aceeasi perioada din 2020. Potrivit unui comunicat de presa al…

- De asemenea, cifra de afaceri a scazut cu 3,7%, la 101,75 milioane lei, de la 105,71 milioane lei in primele trei luni din 2020. “Cantitatea totala transportata in perioada ianuarie –martie 2021 a fost mai mica cu aproximativ 199.000 tone fata de aceeasi perioada a anului 2020, din care: 130.000 tone…

- “In concordanta cu obiectivul de a tine Romania conectata, in timp ce isi imbunatateste performanta in toate ariile, compania a inregistrat o crestere a EBITDA ajustata dupa IFRS-16 cu 2%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 34,5 milioane de euro in trimestrul 1 2021. Rezultatul arata…

- AVBS Credit, companie din domeniul brokerajului bancar, anunta vanzari in valoare de peste 15 milioane euro a creditelor bancare intermediate in primul trimestru al anului 2021, cu o crestere de 50%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Majorarea deriva cu precadere din orientarea romanilor…