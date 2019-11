Veniturile și situația financiară nu conduc spre prosperitate, arată un nou studiu realizat în țările emergente Trei sferturi din populația cu venituri sub medie din aceste țari considera ca are o situație prospera Șase din zece respondenți din țarile emergente declara ca accesul la serviciile financiare i-a ajutat sa devina mai prosperi Trei sferturi dintre respondenți considera ca guvernul din țara lor este responsabil pentru imbunatațirea accesului la servicii financiare Conform unui studiu de piața recent ce vizeaza legatura dintre serviciile financiare și prosperitate, realizat in mai multe țari emergente, prosperitatea este mai degraba asociata cu siguranța financiara și cu liniștea emoționala decat… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prosperitatea este mai degraba asociata cu siguranta financiara si cu linistea emotionala decat cu valoarea veniturilor sau cu bogatia, conform unui studiu de piata recent, care vizeaza legatura dintre serviciile financiare si prosperitate. Studiul realizat de PayU in mai multe tari emergente - divizia…

- Studiul realizat de PayU in mai multe tari emergente - divizia fintech si de plati online a Prosus, un grup global din domeniul online, detinut de Naspers - arata ca trei sferturi din populatia din tarile emergente nu considera ca veniturile si situatia financiara sunt un factor decisiv pentru asigurarea…

- Jeff este un start-up inovator de tip franciza care, prin intermediul aplicatiei proprii, a vandut in 4 ani de la lansare 1780 de centre in 32 de tari, cu mai mult de 600.000 utilizatori din intreaga lume, iar acum se lanseaza in Romania si tinteste colaborarea cu investitorii care doresc sa se alature…

- Lemnul dintr-o vasta padure subacvatica din Ghana ar putea fi folosit pentru a reconstrui Catedrala Notre-Dame din Paris dupa incendiul care a distrus o mare parte din acoperiș in luna aprilie, scrie BBC News. Copaci tropicali masivi au fost scufundați sub Lacul Volta din 1965, odata cu construcția…

- Mai mult, prin ideea inedita care se desfașoara de mai bine de 1 an la Cluj-Napoca, 'La cafea cu un politist' intalnirile informale, la care poate sa participe oricine discutandu-se liber pe diferite teme reușește sa puna intr-o alta lumina meseria de polițist, pe care, uneori, pe nedrept, o stigmatizam.…

- Sute de mii de oameni, din toata lumea si din toate categoriile sociale si profesionale, au iesit vineri in strada pentru a le solicita liderilor politici care vor participa la un summit ONU pe tema climei sa ia de urgenta masuri concrete pentru a impiedica o "catastrofa de mediu", transmite Reuters.…

- Cea mai valoroasa companie din Africa, Naspers, și-a listat activele sale internaționale pe bursa din Amsterdam și, in acest proces, a creat cea mai mare companie de internet pentru consumatori din Europa. Noua companie, numita Prosus, a fost evaluata la 105 miliarde de dolari, așa cum a fost listata…

- Le cere primilor doi oameni din stat un industriaș de succes Scrisoare deschisa catre: Dl. Klaus Iohannis – presedintele Romaniei D-na Viorica Dancila – prim-ministrul Romaniei Ma numesc Gabriel Antoniu Lavrincic, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila si textila in Rusia, republicile…