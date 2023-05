Veniturile și profiturile Apple depășesc așteptările Apple a depașit substanțial așteptarile pieței, cu venituri de aproape 95 de miliarde de dolari in perioada ianuarie-martie, din care compania californiana a obținut un profit net de 24 de miliarde de dolari, pe fondul incetinirii economiei mondiale, potrivit AFP. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acestea sunt primele rezultate ale bancii de cand a anuntat preluarea bancii concurente Credit Suisse, care are probleme financiare. UBS a declarat ca profitul net a fost de 1,03 miliarde de dolari pentru primul trimestru, fiind cu mult sub asteptarile analistilor, ale unui profit net de aproape 1,75…

- Veniturile care au intrat luna trecuta in bugetul Rusiei au depasit 32 de miliarde de dolari, a informat ministrul de Finante, Anton Siluanov, la emisiunea TV "Moscova. Kremlin. Putin", transmite Bloomberg. "Trezoreria a primit 2.500 miliarde de ruble", a anuntat Siluanov. In mod obisnuit, Ministerul…

- Reducerile de locuri de munca ar putea incepe saptamana aceasta si reprezinta o runda suplimentara de disponibilizari, adaugandu-se celor 13% dintre lucratorii Meta care au fost disponibilizati ca parte a unui plan major de reducere a costurilor anuntat in noiembrie. Un purtator de cuvant al Meta a…

- Pagubele materiale provocate in Turcia de seismul devastator din 6 februarie depasesc 100 miliarde de dolari, potrivit unui calcul sumar realizat de Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul turc, a indicat Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

- Pagubele materiale provocate in Turcia de seismul devastator din 6 februarie depasesc 100 miliarde de dolari, potrivit unui calcul sumar realizat de Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul turc, a indicat Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare PNUD , intr un briefing de presa la sediul…

- Profiturile industriei globale de petrol si gaze in 2022 au crescut la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, de la o medie de 1.500 de miliarde de dolari in ultimii ani, a declarat marti seful Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- Profiturile industriei globale de petrol și gaze in 2022 au crescut la aproximativ 4 trilioane de dolari de la o medie de 1,5 trilioane de dolari in ultimii ani, a declarat marți șeful Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, citat de Reuters. In ciuda acestor profituri, țarile care…

- Bancile europene se bucura de cele mai ridicate profituri de dinainte de criza financiara globala, beneficiind de pe urma majorarilor fara precedent de dobanzi, care au dus la cresterea veniturilor din creditare. Problema este cat poate dura aceasta situatie, se arata intr-o analiza realizata de…