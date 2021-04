Veniturile şi profitul Amazon au depăşit estimările în primul trimestru; acţiunile companiei au urcat cu 4% Compania a obtinut venituri de 108,52 de miliarde de dolari, fata de estimarea medie a analistilor de 104,47 de miliarde de dolari. Profitul pe actiune este de 15,79 de dolari, peste estimarea de 9,54 de dolari. Putine companii au beneficiat de cresterea comertului online in timpul pandemiei de Covid-19 asa cum a facut-o Amazon. Rezultatele din primul trimestru arata ca afacerile companiei continua sa fie sustinute de pandemie, veniturile avansand cu 44% in termeni anuali, la 108,5 miliarde de dolari. Profitul net a crescut de peste trei ori, la 8,1 miliarde de dolari. Pentru trimestrul al doilea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici…

- Apple a inregistrat , in primul trimestru, rezultate financiare peste cele mai optimiste prognoze. Profitul companiei s-a dublat, iar cifra de afaceri a crescut cu 54%, in special datorita noilor telefoane iPhone 12. Au crescut puternic și vanzarile de iPad-uri și de Mac-uri, in condițiile in care multa…

- Facebook a anunțat joi rezultate extrem de bune pentru primele trei luni ale anului: afacerile au crescut cu 46%, iar profitul net, cu 94%, în timp ce numarul de angajați a depașit în premiera 60.000. Compania a anunțat ca 1,88 miliarde de useri intra zilnic pe rețeaua Facebook. Compania…

- Anuntul a fost facut joi de AT&T, condusa de John Stankey. Cifrele comunicate au depasit asteptarile de pe Wall Street. Compania-mama a comunicat 43,9 miliarde de dolari venituri si castiguri ajustate pe actiune de 86 de centi. Acesta a fost, potrivit AT&T cel mai bun prim trimestru de an al companiei…

- Boeing este una dintre cele mai mari companii din lume, dar gigantul companiei aeriene a avut un ultim doi ani foarte tumultuos. Chiar inainte de pandemia Coronavirus din 2020, compania se confrunta deja cu scaderi accentuate ale diferitelor valori din cauza unei controverse majore la nivel mondial…

- Produsele companiei americane Nike sunt unele dintre cele mai apreciate de pe piața de produse sportive. Nike sponsorizeaza nume foarte importante din lumea sportului, printre care se numara inclusiv și Simona Halep. Ca și orice alta companie, de la inceputul pandemiei, Nike a avut de suferit din cauza…

- Deliveroo, companie sustinuta de Amazon.com, a fost considerata de guvernul britanic ca fiind un semn al atractivitatii in continuare a bursei din Londra pentru ofertele publice initiale, dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Potrivit datelor oferite de London Stock Exchange, listarea Deliveroo…

- Deși situația actuala nu a fost prielnica pentru anumite domenii de activitate și pentru unele companii, Lenovo a avut o creștere a veniturilor din trimestrul trei (octombrie-decembrie 2020) al acestui an fiscal, ajungand la suma de 17,2 miliarde de dolari, cu 22% mai mult decat aceeași perioada a anului…