Stiri pe aceeasi tema

- Federatia "Solidaritatea Sanitara" din Romania solicita public Guvernului calculul tuturor salariilor de baza ale lucratorilor din sanatate in functie de salariul minim. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Federatia ‘Solidaritatea Sanitara’ din Romania solicita public Guvernului calculul tuturor salariilor de baza ale lucratorilor din sanatate in functie de salariul minim. ‘In contextul inflatiei galopante tot mai multi lucratori din sanatate aluneca in zona saraciei salariale, veniturile salariale obtinute…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca este posibil ca in Romania sa fie majorate toate veniturile, in functie de impactul inflatiei.Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca este posibil sa creasca pensiile si salariile, Ciolacu a spus: Este posibil sa avem o majorare la toate veniturile,…

- Klaus Iohannis: Masurile luate de NATO, un raspuns strict defensiv Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Dupa ședința CSAT de astazi în care a fost analizata criza de securitate creata de Rusia la granița cu Ucraina, președintele Klaus Iohannis susține ca nu este gazul…

- Angajatii din Sanatate anunta mitinguri in Piata Victoriei, la Palatul Cotroceni si la Palatul Parlamentului, in data de 28 decembrie, pentru acordarea drepturilor salariale. De asemenea, in paralel vor avea loc manifestari de sustinere in spitalele din tara, informeaza News.ro. Federatia…

- Consiliul de Coordonare al Federatiei "Solidaritatea Sanitara" din Romania (FSSR) solicita guvernantilor implementarea unui plan urgent de interventie in sprijinul lucratorilor, acesta trebuind sa includa si recompensele legale, si cere tuturor lucratorilor din domeniu sprijin prin intermediul formelor…

- Consiliul de Coordonare al Federatiei „Solidaritatea Sanitara” solicita acordarea drepturilor salariale cuvenite profesionistilor din sanatate, constand in cresterea salariilor de baza ale lucratorilor din sanatate conform nivelului prevazut de Legea privind salarizarea personalului platit din fonduri…