Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din construcții, industria alimentara și agricultura vor plati contribuția de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul celor din IT vor fi limitate aplicarea facilitaților fiscale, conform prevederilor legale privind reforma fiscala. Totodata, TVA- ul pentru livrarea unor locuințe va fi…

- Premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlamentul Romaniei pe proiectul de lege care cuprinde mai multe masuri fiscale de reducere a cheltuielilor bugetare și de creștere a taxelor. „Vin astazi in fata dumneavoastra pentru a angaja raspunderea Guvernului pe care il conduc pe un pachet…

- Dupa o scadere usoara, preturile apartamentelor au inceput din nou sa creasca. De teama noilor masuri fiscale, cei decisi sa-si ia un apartament, se grabesc. In iulie, apartamentele incepusera sa se ieftineasca, insa paradoxul nu a durat prea mult.Preturile apartamentelor cresc din nou. In luna august,…

- Acestea introduc, printre altele, plata contributiei de sanatate pentru angajatii din constructii, agricultura si industria alimentara, precum si plata impozitului pentru IT-istii care castiga peste 10 mii de lei. De asemenea, va creste TVA la anumite produse. Autoritatile spera sa reduca astfel, deficitul…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscal bugetare a fost facut public de catre Ministerul Finanțelor. Una dintre prevederile care se regasesc in inițiativa face referire la impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate.

- Persoanele varstice primesc, in septembrie, ajutor pentru facturi in valoare de 700 lei. Sprijinul este acordat pe loc de consum/gospodarie vulnerabila, in doua tranșe: 700 lei/semestru - s-a acordat in luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023 și inca 700 lei/semestru - se…

- Rectorul UPT trage un semnal de alarma asupra noilor masuri fiscale. Cele mai afectate de noile masuri ale Guvernului - eliminarea facilitaților fiscale in zona construcțiilor și in IT - sunt domeniile tehnice, cele pentru care și Universitatea Politehnica Timișoara pregatește...

- Romanian Bussines Leaders (RBL), una dintre cele mai importante organizații care reprezinta mediul de afaceri autohton, a emis un comunicat public in contextul reformei fiscale gandite de guvernul Ciolacu.Organizația reprezinta 400 de lideri din mediul privat de afaceri din Romania și s-a…