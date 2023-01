Stiri pe aceeasi tema

UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit si una dintre principalele banci din Romania, listeaza luni, 16 ianuarie, prima emisiune de obligatiuni corporative din acest an la bursa, in valoare de 488,5 milioane lei, potrivit unui comunicat al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Banca Nationala a Romaniei a lansat luni, in circuitul numismatic, o moneda din argint cu tema 140 de ani de la infiintarea Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres.

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA a incheiat o noua tranzactie cu partea afiliata SC. E.ON Energie Romania S.A. de vanzare-cumparare de energie electrica pentru luna decembrie 2022, in valoare de 5,4 milioane de lei (fara TVA), potrivit unui anunt postat pe site-ul Bursei de Valori

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a autorizat prelungirea mandatului directorului general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase, pana la data de 31 decembrie 2023, potrivit unui anunt postat pe site-ul bursei.

Romcarbon a inregistrat in primele noua luni un profit net de 6,059 milioane lei, in crestere cu 30% comparativ cu cel obtinut in perioada similara din 2021, conform datelor financiare remise, marti, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres.

IAR Brasov a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 14,254 milioane lei, in scadere cu 37,7% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, de 22,883 milioane de lei, conform rezultatelor financiare neauditate transmise marti Bursei de Valori Bucuresti, informeaza

Oil Terminal a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 28,654 milioane lei, cu 51,4% mai mare comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres.

Profitul net al Transelectrica s-a majorat de peste cinci ori in primele noua luni ale anului, ajungand la 418 milioane de lei, potrivit raportului transmis, luni, Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza Agerpres.