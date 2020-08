Cotidianul The New York Times a anuntat miercuri, odata cu publicarea rezultatelor financiare din cel de-al doilea trimestru al anului 2020, ca veniturile obtinute de divizia sa online le-au depasit pentru prima data pe cele generate de divizia print, informeaza DPA.



Prestigiosul cotidian american a incasat 185,5 milioane de dolari din abonamente si reclame online, in comparatie cu suma de 175,4 milioane de dolari generata de abonamentele la versiunea tiparita a ziarului, in perioada aprilie-iunie.



The New York Times a atras totodata 669.000 de abonati online in acelasi…