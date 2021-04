Veniturile minerilor Dogecoin cresc în acest an cu 4.500% Veniturile zilnice ale minerilor de dogecoin au crescut la un nivel record de 3,6 milioane de dolari pe 26 aprilie, marcand un salt de 4.575% fața de cifra de 77.000 de dolari din ziua de Anul Nou, arata datele blockchain furnizate de ByteTree. Estimarile veniturilor presupun ca minerii, care opereaza preponderent pe numerar, iși vand monedele imediat. Minerii primesc monede nou create și taxe de procesare a tranzacțiilor ca recompensa pentru blocurile miniere și procesarea tranzacțiilor pe registrul distribuit, conform Coindesk. Citește și: Este DOGECOIN mai bun decat BITCOIN? Aveți grija… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

