- Veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul II 2023, in termeni nominali, 6.910 lei pe o gospodarie si 2.770 lei pe persoana, in scadere cu 1%, fata de trimestrul I 2023, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate joi.Comparativ cu trimestrul II al anului precedent,…

