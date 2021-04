Veniturile la buget sunt mai mari decât cele estimate Premierul Florin Citu a declarat ca veniturile la buget sunt mai mari decat cele estimate, ceea ce inseamna ca guvernul se asteapta la un deficit bugetar mai mic decat 7%, potrivit Agerpres. „Avem cateva vesti foarte bune in aceasta perioada in ceea ce priveste economia. (…) Partea buna este ca veniturile la buget sunt mai mari decat cele estimate, ceea ce inseamna ca ne asteptam, anul acesta, la un deficit bugetar mai mic decat cel pe care l-am estimat la inceputul anului, adica sa fie mai mic decat 7%, este tinta pe care merg eu acum, un deficit mai mic decat 7%. Ceea ce va spun ca va fi foarte… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

