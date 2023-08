Veniturile Foxconn au scăzut în iulie cu 1,23% în termeni anuali, dar companiei anticipează o revenire în trimestrul al treilea Foxconn, numita oficial Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a declarat ca veniturile au ajuns luna trecuta la 469,23 miliarde de dolari taiwanezi (14,82 miliarde de dolari), in crestere cu aproape 11% fata de iunie. Compania a declarat ca veniturile au fost al pe locul al doilea ca marime pentru luna iulie din istoria companiei, datorita ”interesului tot mai mare al clientilor” pentru produsele sale de electronice inteligente de larg consum, inclusiv smartphone-uri. Segmentul respectiv a inregistrat o crestere de doua cifre fata de acum un an, a spus compania, deoarece furnizori importanti, cum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

