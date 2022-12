Stiri pe aceeasi tema

- ”Grupul Wienerberger a inregistrat o crestere de 33,9% a veniturilor globale pe primele noua luni din 2022, raportand venituri consolidate la nivel de grup de 3,848 miliarde euro. La nivelul trimestrului 3, veniturile au crescut cu 24%, ajungand la 1,276 miliarde euro”, anunta grupul. EBITDA a crescut…

- ”Conform conducerii, pe parcursul perioadei de noua luni incheiate la 30 septembrie 2022, Hidroelectrica SA la nivelul situatiilor financiare individuale a platit un impozit pe venitul suplimentar de 412,9 milioane lei si a inregistrat un cost cu apa uzinata de 340,2 milioane lei, in scadere cu 23,2%…

- Retragerea contactless a numerarului la bancomatele si multifunctionalele BCR este implementata la 315 bancomate BCR din intreaga tara. Clientii au posibilitatea sa realizeze tranzactii cu carduri bancare, dar si cu telefoane, ceasuri, bratari sau alte dispozitive inteligente dotate cu tehnologia NFC.…

- BCR a inregistrat un profit net de 1,539 miliarde lei (312 milioane de euro) in primele noua luni din acest an, in crestere cu 34,8- fata de 1,141 miliarde de lei (232,5 milioane de euro) in primele noua luni din 2021. Venitul operational a crescut cu 19,7- pana la 3,324 miliarde de lei (673,7 milioane…

- Romania a exportat, in primele sapte luni ale acestui an, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de aproape 3,126 miliarde euro, in crestere cu 74,8% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari exporturi au fost…

- ”EDP Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea producator mondial de energie eoliana si solara, a anuntat rezultatele financiare de la sfarsitul trimestrului al treilea, continuand sa inregistreze o crestere solida datorita cresterii capacitatii instalate, folosirii mai intense a resurselor regenerabile…

- In luna August Moldova a primit peste 2 miliarde lei sub forma de granturi sau de 8 ori mai mult decat in precedentele 7 luni luate impreuna, cand Moldova a primit cumulativ doar 257 milioane lei. In USD suma se ridica la 118,4 milioane USD, cea ce este mai puțin decat in 2021, dar mai mult decat in…

- Romanii au consumat mai puțina energie in primele sapte luni ale anului. Consumul final de energie electrica din Romania a scazut cu aproape 5%, iar cel casnic cu aproape 8 procente. Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele sapte luni ale acestui an, peste 30,873 miliarde kWh. Acesta…