- Presedintele Klaus Iohannis spune ca Ministerul de Finante trebuie sa clarifice daca OMV Petrom va plati taxa de solidaritate in Romania, deoarece este initiatorul legii pe care a elaborat-o fara sa consulte Ministerul Energiei.

- PNL da vina pe PSD in scandalul provocat de neplata taxei de solidaritate de catre compania OMV-Petrom. Liberalii considera astfel ca Ministerul de Finanțe, aflat in prezent sub controlul PSD, este „instituția responsabila care trebuie sa prezinte soluții in acest caz”.

- Prețul pentru un litru de benzina sau motorina s-a majorat cu 10 bani in mai puțin de o saptamana.,In plus, Petrom a intrat in conflict deschis cu statul roman dupa ce a anunțat investitorii ca nu va plati taxa de solidaritate. Dupa scandalul refuzului companiei OMV Petrom de a plati in Romania taxa…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, a declarat vineri, 13 ianuarie, la Antena 3, ca instituția pe care o conduce se va lamuri „in zece zile” daca OMV Petrom se incadreaza sau nu in prevederile Ordonanței 186 privind contribuția de solidaritate impusa de Guvern pentru…

- Taxa de solidaritate pentru anul fiscal 2022 nu se aplica pentru OMV Petrom, potrivit informatiilor transmise de catre companie catre BVB. Adica, nu va plati taxa in Romania, dar OMV spune ca taxa se aplica in Austria. Astfel, OMV Viena a anuntat ca taxa de solidaritate din Austria va avea un impact…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, inaintea ședinței de guvern, ca Executivul va adoptat o Ordonanța de Urgența prin care va supraimpozita profitul companiilor din energie. Acestea vor plati de anul viitor o contribuție de solidaritate in valoare de 60% pe profiturile care in 2022 și 2023 depașesc…

- In luna octombrie, ca urmare a unei propuneri venite de la Ministerul de Finanțe, Senatul aproba majorarea impozitelor pe proprietate. Ulterior, odata cu planificarea bugetului pentru anii urmatori, 2023-2035, se lua in calcul și sumele ce ar fi trebuit colectate. Ca urmare a acestui act normativ, se…