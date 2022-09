Veniturile din petrol ale Rusiei s-au prăbușit la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului Veniturile din exportul de petrol rusesc continua sa scada și au ajuns deja la cel mai scazut nivel din februarie 2021, o perioada de redresare puternica a prețului petrolului dupa varful pandemiei de coronavirus, cand prețul petrolului se tranzacționa in jurul a 60 de dolari pe baril. Bloomberg, care a urmarit transporturile de petrol rusesc in largul marii de la inceputul razboiului, estimeaza ca exporturile totale de petrol pe tancuri s-au prabușit la mai puțin de 3 milioane de barili pe zi pentru prima data in cinci luni de observație. Agenția noteaza ca livrarile de petrol catre China și… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

