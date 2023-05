Stiri pe aceeasi tema

- Antibiotice Iași - profit record!Compania care se distanțeaza detașat in topul caștigurilor obținute in primele trei luni ale anului este Antibiotice Iași. Profitul net al producatorul de medicamente a fost de 22.203.410 lei, in primul trimestru, de 2,5 ori mai mare fața de perioada similara din 2022. …

- Telekom Mobile, operatorul de servicii mobile pastrat de grupul elen OTE dupa vanzarea operațiunilor fixe catre Orange, a anunțat vineri numirea lui Florin Petolea, in funcția de director executiv de tehnologie, acesta urmand sa raporteze direct catre CEO-ul companiei.

- Compania canadiana de comert electronic a construit in mod agresiv o retea de onorare a comenzilor in ultimii ani, pe baza asteptarilor ca un boom al cererii alimentat de pandemie va dura, reflectand miscari similare ale rivalilor. Dar pariul nu a dat rezultate, anul trecut, intensificand atentia investitorilor…

- Rezultate formidabile pentru compania Elis Pavaje: Creștere de 21% in 2022 și investiții planificate de 25 milioane lei Rezultate formidabile pentru compania Elis Pavaje: Creștere de 21% in 2022 și investiții planificate de 25 milioane lei Elis Pavaje, liderul pieței de prefabricate mici din beton din…

- Romania este unul dintre cei mai importanti parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu un volum total al exporturilor de bunuri si servicii de peste 2,1 miliarde de euro in anul 2022, o crestere de circa 61% fata de 2021 si peste 134% fata de anul 2020, a declarat, marti, Leonardo Badea, viceguvernator…

- Black Sea Oil and Gas nu vrea nici ea sa plateasca taxa de solidaritate si propune Guvernului o derogare. Potrivit unor surse guvernamentale, compania vrea sa propuna Executivului o derogarea de la plata taxei si invoca faptul ca plateste deja impozit pe veniturile extraordinare obtinute. Black Sea…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) OMV Petrom, singurul producator de țiței și gaze din Romania, a lansat in sistemul electronic de achiziții publice un nou contract-cadru pentru “lucrari asociate abandonarii de adancime a sondelor”. Compania inchide an de an din sonde, pentru ca zacamintele din care se extrage…

- OMV Petrom a contribuit in 2022 la bugetul de stat al Romaniei cu circa 20 de miliarde de lei, aproape dublu fata de 2021, si a asigurat 7% din veniturile fiscale la bugetul de stat consolidat al Romaniei, potrivit unui comunicat al companiei, informeaza AGERPRES . Impozitele, taxele si contributiile…