Veniturile companiilor din industria locală IT au crescut la 33,1 miliarde de lei, în 2020 (analiză) Veniturile generate de companiile care activeaza in industria IT din Romania au depasit 33,1 miliarde de lei, in 2020, in crestere cu peste 2,5% fata de datele din anul precedent, arata o analiza de specialitate, publicata miercuri. Conform platformei Termene.ro, la nivelul anului 2018 valoarea insumata a veniturilor raportate de industria de profil a fost net inferioara anilor 2019 si 2020, respectiv putin peste 25 de miliarde de lei. Firmele din industria IT s-au confruntat cu o reducere a personalului angajat dupa ce, cu un an in urma, acesta crescuse. Astfel, in anul 2018, in firmele analizate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

