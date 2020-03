Veniturile companiilor aeriene ar putea scadea anul asta cu 250 de miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19) a sters aproape o treime - sau 70 miliarde de dolari - din capitalizarea principalelor 20 de companii aeriene listate si a modificat clasamentele, Air China urcand pe locul trei, in urma rivalelor din SUA, arata o analiza realizata de Reuters.…

- Costurile probabile ale epidemiei de coronavirus se vor ridica la 1.000 de miliarde de dolari la nivel global, reiese din calculele Agentiei de Comert si Dezvoltare din cadrul Natiunilor Unite (UNCTAD). "Estimam o pierdere de ritm a cresterii de la nivel global la sub 2% in acest an, ceea…

- Veniturile companiilor aeriene ar putea scadea anul acesta cu o suma cuprinsa intre 63 si 113 miliarde de dolari, in functie de extinderea epidemiei de coronavirus (Covid-19), a avertizat Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA).

- China va oferi sprijin financiar companiilor aeriene interne si externe, pentru a le incuraja sa-si reia serviciile si sa nu-si suspende zborurile, pe fondul epidemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat miercuri Autoritatea aviatica de la Beijing, transmite Reuters. Pentru fiecare loc disponibil…

- Companiile aeriene ar putea pierde 29,3 miliarde de dolari in acest an din cauza epidemiei de coronavirus si scaderii numarului de calatorii, a avertizat Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA), citata de BBC, potrivit Mediafax.2020 ar urma sa fie primul an din ultimul…

- Grupul canadian Bombardier a convenit vanzarea diviziei de echipamente feroviare grupului francez Alstom, pentru 8,2 miliarde de dolari, urmand sa acorde mai multa atentie diviziei de aviatie si platii datoriilor. Acordul va avea loc in mare parte in numerar, o parte din suma urmand sa fie…

- Actiunile Tesla au crescut cu 1% in debutul sedintei bursiere de joi, dupa ce producatorul american de vehicule electrice a anuntat o vanzare suplimentara de actiuni, in valoare de doua miliarde de dolari, transmite AP. Vanzarea valorifica cresterea "meteorica" de la bursa a actiunilor din…

- Grupul informatic american Apple Inc. a raportat marti seara venituri trimestriale record pentru ultimele trei luni ale anului trecut, gratie cresterii vanzarilor de telefoane iPhone si accesorii precum castile wireless AirPods, transmite Reuters. Pentru primul trimestru al anului fiscal 2020,…