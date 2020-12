Veniturile colosale estimate din vânzarea vaccinului contra covid-19 Analiștii Wall Street proiecteaza Pfizer, iar Moderna va genera 32 de miliarde de dolari din veniturile vaccinului Covid-19 – doar anul viitor. Acest lucru nu ține cont de finanțarile deja primite de aceste companii pentru a ajuta la incetarea celei mai grave pandemii dintr-un secol. Acest impuls de bunavoința este amplificat pentru Moderna (MRNA), o […] The post Veniturile colosale estimate din vanzarea vaccinului contra covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Impactul noului vaccin pentru Covid va fi semnificativ peste vara și viața ar trebui sa revina la normal pana iarna viitoare, a afirmat unul dintre creatorii vaccinului produs de companiile BioNTech/ Pfizer, scrie BBC. Profesorul Ugur Sahin, co-fondator al BioNTech, a vorbit și despre faptul ca transmiterea…

- Donald Trump a acuzat, marți, Agenția Americana a Medicamentelor ca a așteptat sa treaca alegerile pentru a anunța vaccinul Pfizer, in aceeași zi in care administrația sa a denunțat lipsa de transparența a OMS privind investigarea originilor epidemiei. „Agenția Medicamentelor și Democrații nu au vrut…

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de companiile farmaceutice Pfizer si Biontech este „eficient 90%”, potrivit anuntului facut, luni, de laboratoarele acestora. Rezultatele au venit in urma primei analize intermediare a testului lor, aflat in faza a treia, ultima inaintea unei omologari, relateaza AFP.…

- Mai mult de o treime din testele COVID-19 efectuate in ultima zi in toata țara au fost facute in București, peste 12.700, in timp ce șase județe au prelucrat sub o suta de teste, potrivit unui document obținut de G4Media.ro privind situația testarii in ultimele 24 de ore in fiecare județ. La nivel național…

- Alti 21 de detinuti de la Penitenciarul Timisoara au fost confirmati pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis, miercuri, AGERPRES. Acestia nu prezinta simptome asociate COVID-19 sau modificari ale starii de sanatate,…

- Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat, luni, suspendarea testelor clinice ale unui vaccin anti-COVID-19 deoarece unul din participantii la teste s-a imbolnavit, informeaza marti AFP si dpa, conform Agerpres. “Am oprit temporar dozarea suplimentara in toate testele noastre clinice ale…

- Un studiu efectuat pe mai mult de jumatate de milion de persoane din India expuse la noul coronavirus SARS-CoV-2 sugereaza ca responsabil pentru raspandirea continua a virusului este doar un procent mic dintre cei care se infecteaza. Mai mult, copiii și tinerii s-au dovedit a fi potențial mult mai contagioși…

- Spre deosebire de unii dintre concurenții sai, vaccinul Johnson & Johnson nu trebuie inghețat și poate necesita doar o singura injecție, in loc de doua, scrie New York Times. Susținut de rezultatele pozitive din studiile sale anterioare, Johnson & Johnson a inceput etapa finala a studiilor clinice pentru…